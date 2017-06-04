Şehitten geriye söylediği ilahi kaldı

Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın şehit olmadan okuduğu 'Çağır Ya Sultanım' ilahisi izleyenleri duygulandırdı.

Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın şehit olmadan okuduğu "Çağır Ya Sultanım" ilahisi izleyenleri duygulandırdı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram (26), şehit olmadan okuduğu bir ilahiyi arkadaşları telefonla kaydetti. Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın teyzesi Ayten Başar, son operasyona çıkmadan evi arayarak ilahi söylediğini belirtti.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın söylediği ilahinin sözleri şöyle:

"Bir el tuttum yoluna durdum tadın alamadım. Ömrümce yıktılar beni sana varamadım. Çağır Ya Sultanım beni sana geleyim. Ne derdim varsa içimde sana dökeyim..."

Teyzesi Ayten Başar, "Göreve çıkmadan 2 gün önce evi arayarak ilahi söyleyip, şehitlik mertebesini ne kadar çok istediğini anlatmıştı. Göreve çıkacağı zaman da hepimizi arayarak helallik istedi. Her zaman bize şehit olacağını söylüyordu. Her seferinde helallik istiyordu. Tek isteği şehit olmaktı. Duası da kabul oldu" demişti.

(Kenan Akyüz / İHA)