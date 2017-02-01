01.02.2017 16:23 Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor

Çanakkale şehitliklerinde, beş vakit ezan okunmaya başlandı. Ezan için şehitliklere kurulan ses sisteminden cuma vaktinde Kur'an-ı Kerim okunacak. Çanakkale şehitliklerinde, beş vakit ezan okunmaya başlandı. Ezan için şehitliklere kurulan ses sisteminden cuma vaktinde Kur'an-ı Kerim okunacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, şehitliklerde beş vakit ezan uygulamasına başladı. Özellikle yaz mevsiminde binlerce kişinin ziyaret ettiği şehitliklerin büyük bölümünde namazgah bulunuyor. Ancak köylere uzak kalması nedeniyle ezan sesi duyulamıyordu. Alan Başkanlığındaki merkezi sistemden okunan ezan, şehitliklere konan hoparlörlerden ziyaretçilere ulaşmaya başladı. Ezan için şehitliklere kurulan ses düzeninden Cuma günleri ise Cuma vaktinde Kur'an-ı Kerim okunacak.

Çanakkale ruhunun doğduğu, kahramanlık destanının yazıldığı topraklarda günde beş vakit ezan okutulması uygulamasına geçtiklerini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tarihi alan içerisinde mevcut durumda bazı noktalarda ezan sesi duyulmuyordu. Hem bizlerin, hem buraya gelen bütün ziyaretçilerimizin talebi doğrultusunda tarihi alanda ezan sesinin duyulmadığı noktalarda bundan böyle inşallah ezan okunacak. Türk milletinin ortak ifadesi olan İstiklal Marşımızda merhum Akif'in de belirttiği gibi; 'Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli, değmesin ma'bedimin göğsüne na'mahrem eli! Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' dediği gibi, biz de bu topraklarda mabedimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye ölüme koşan ve bir gül bahçesine girercesine, kara toprağa giren şehitlerimizi ezansız bırakmamak adına böyle bir uygulamaya geçtik. İnşallah bundan böyle şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan bu topraklarda, bu tarihi alanımızda günde 5 vakit merkezi sistemden ezan okunacak. Cuma günleri, Cuma saatinde yine Şehitler Abidesinin olduğu yerde Kur'an-ı Kerim okutmayı düşünüyoruz. Manevi tarafı çok yüksek olan bu topraklarda, kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklarda, Allah Allah nidalarıyla, Allahuekber diyerek ölüme yürüyen kahramanların toprağa düştüğü bu topraklarda ezan sesinin bundan böyle Arşa yükselecek olması hem bizleri, hem de 78 milyon vatandaşımızı memnun edecektir diye düşünüyorum. Gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizi Çanakkale Savaşlarının yaşandığı, kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklara bekliyoruz" dedi.

(Murat Yüksel/İHA)

