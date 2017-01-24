Şehitlerin kefeni kar

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, Çanakkale şehitliklerinin karla kaplı görüntülerini yayınladı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, Çanakkale şehitliklerinin karla kaplı görüntülerini yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de etkili olan kar yağışı şehitlikleri beyaza bürüdü. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, yarımadadaki çeşitli şehitliklerin karla kaplı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntüler sosyal platformlarda ilgi gördü. Özellikle temsilî şehitliklerin kırmızı mezar taşlarını beyaz kefen gibi örten karlar farklı bir manzara ortaya çıkardı. (Gürkan Düzenli / İHA)
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