18.11.2017 08:48 Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Kuzey Irak sınırında 2 mehmetçiğin şehit edilmesi olayının faillerinden 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Kuzey Irak sınırında 2 mehmetçiğin şehit edilmesi olayının faillerinden 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Derecik Sektörü Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin Bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu 17.11.2017 günü Serabatin Bölgesinde İHA ile tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



