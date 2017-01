09.01.2017 21:14 Şehitlerin ismi İzmir'de yaşatılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve personel Musa Can'ın isimleri kentteki iki caddeye verilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve personel Musa Can'ın isimleri kentteki iki caddeye verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında gerçekleşti. İzmir'de 5 Ocak günü gerçekleşen hain terör saldırısında şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulurken, şehit polis Fethi Sekin ve şehit adliye personeli Musa Can'ın isimlerinin kentteki iki caddeye verilmesine karar verildi. Kocaoğlu, "Biz, hem Park İzmir'e hem de şehit polis Fethi Sekin'in şehit olduğu bulvara polisimizin ismini veriyoruz. Diğer sokağa da Musa Can ismini veriyoruz. Bayraklı Belediyesi Meclisinde de geçen bir madde var. Aynı ilçede iki isim olmayacağından Meclisimize geldiğinde onu değerlendireceğiz" dedi.

Olayın gerçekleştiği İslam Kerimov Caddesi'ne şehit polis Fethi Sekin'in ismi verildi. Bulvarın devamı olan 288/2 Sokak ise yeni İslam Kerimov Caddesi haline geldi. Şehit Polis Fethi Sekin Bulvarı'nın güneyinde yer alan Konak ilçesinin Çınarlı Mahallesi içine giren 1586/1 Sokak da şehit Musa Can'ın adını aldı. Ayrıca Bayraklı'da Mansuroğlu Mahallesi'nde yeni yapılan parka da 'Şehit Polis Fethi Sekin' ismi verildi. Kararlar oy birliğiyle kabul edildi.



"HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKLAR"

Başkan Kocaoğlu yaptığı konuşmada, "Geçen perşembe günü İzmir Adliyemize bir menfur saldırı gerçekleşti. Bir polisimiz kahramanca mücadele ederek çok daha büyük olaylara, çok daha büyük katliama neden olacak ve İzmir Adliyesi'nde çok büyük facianın yaşanmasını engelledi. Kahraman polisimizi İzmir ve ülke hiçbir zaman unutmayacaktır. Onun aziz hatırası önünde her daim saygı, minnet ve şükranla eğilecektir. Ayrıca Musa Can adlı adliye çalışanımız da şehit olmuştur. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Meclis gündeminde birazdan görüşeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak üzere bir dizi karar aldık" ifadelerini kullandı.



"ÖNÜNDE SONUNDA YENİLECEKLER"

AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan ise, "Terör etnik kimlik gözetmeden, hiçbir ayrım yapmadan dünyada ve ülkemizde saldırılarını sürdürmüştür. Geçtiğimiz hafta İzmir Adliyesi'nde görev yapan polis ve adliye personeli şehit olmuştur. Terör örgütlerinin isimleri ne olursa olsun ve işbirlikçileri birliğimizi bozamayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de sağlam irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Türk milleti bu tür saldırılardan her zaman daha güçlü çıkmayı bilmiştir. Bu hain emellere hiçbir zaman ulaşamamıştır. Eli kanlı teröristler önünde sonunda yenilecektir. Bu arkadaşlarımızın doğdukları ve yaşadıkları yerlere birer tesis yapma fikrini ortaya atmaktayım. Bu hareket İzmir Büyükşehir Belediyesine yakışır bir hareket olacaktır" diye konuştu.



"BÜYÜK BADİRELERDEN GEÇİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Sırrı Aydoğan, "Türkiye büyük badirelerden geçmektedir. Bu saldırılar, bu cinayetler bizi birbirimize kenetliyor. Ancak bu kenetlenmenin devamlı olması, bu belaları başımızdan def edene kadar sürmesi görevi evvela yöneticilere düşüyor. Biz de dahiliz buna. Onların davranışları bu kenetlenmeyi çözülmeyecek hale sokmamalı. Biz bu yaşananların üstünden kolaylıkla gelebiliriz. Ama hukuk devleti, adaletli bir ülke olmalı, cumhuriyet ve demokrasiyi bunların dışında tutmamalıyız. Bölücü kahredici tarikatlardan ülkemizi kurtarmamız lazım" derken, MHP Grup Başkanvekili Remzi Taktakoğlu ise, "Yaşanan saldırıları lanetliyoruz. Kahraman polisimizin ruhu şad olsun" dedi.



KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Ayrıca Mecliste Denetim Komisyonu seçimi de yapıldı. Şükrü Parmaklı 135, Bengü Sayköse 133, Filiz Ciritoğlu Sengel 134, Turan Manduz 133, Bilal Doğan 101 oyla komisyona seçildi.

(Ceren Atmaca /İHA)