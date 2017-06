Şehitlerin isimleri Kato'nun zirvesinde

Teröristlere darbe üstüne darbe vuran güvenlik kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerin resimlerinin bulunduğu dev Türk bayraklarını Kato Dağı'nın zirvesine dikti.

Beytüşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı operasyonu 52'inci gününde de devam ediyor. Asker, polis özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından müşterek olarak sürdürülen operasyonda teröre darbeler peş peşe vuruluyor. Teröristlerin yıllarca üs olarak kullandıkları ve 'Girilmez' olarak ilan ettikleri Kato Dağı'nı didik didik arayan güvenlik kuvvetleri her taşın altına bakıyor, her mağarayı büyük bir titizlikle inceleyerek aramalarını yapıyor. Bugüne kadar teröristlerin kullandığı toplam 107 mağara tespit edilirken, mağaralarda 782 adet muhtelif tipte silah, 422 bin 477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.



KATO DAĞI TÜRK BAYRAKLI ŞEHİT RESİMLERİ İLE SÜSLENDİ

31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkış yapan ve bir süre sonra düşen AS 532 COUGAR tipi helikopter kazasında şehit olan askerlerin resimleri Kato Dağı'nın zirvesine asılan dev Türk bayraklarıyla süslendi. İçinde Kato Dağı operasyonunu başlatan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu helikopter kazasında şehit olan 13 askerin resimleri bayrağa ilave edilerek göndere çekildi. Büyük bir Türk bayrağının alt kısmına helikopter kazasında şehit düşenlerin resimleri ilave edilerek, altına ise 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Bir ölür, bin diriliriz' yazıldı.



MAĞARALAR TEKER TEKER KAPATILIYOR

Kato Dağı'nda yürütülen operasyonda teröristler tarafından kullanılan mağaralar teker teker tespit edilerek kapatılıyor. Güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonda bugüne kadar toplam 107 mağara tespit edilerek imha edildi. Tespit edilen mağaraların içinde detaylı aramalar yapıldıktan sonra bölgeye getirilen iş makineleri ile mağaralar kullanılmaz hale getiriliyor. Dün tespit edilen 10 mağaranın kapatılması için bölgeye yeni iş makineleri yönlendirildi. İş makineleri gidecekleri bölgede yol olmadığı için kendi yollarını yapa yapa mağaralara ulaşmaya çalıştı. İş makineleri ile daha sonra mağaraların kapatılarak kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.



15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kato Dağı'nda aralıksız olarak devam eden operasyon kapsamında 14 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olmak üzere 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, 09 Haziran 2017 tarihinde İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun Türk Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 14, teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 1 olmak üzere sayının toplam 15'e ulaştığı ifade edildi.



PKK'NIN CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Kato dağında yapılan operasyonda 52 günde PKK'nın Türkiye içindeki en büyük cephaneliği imha edildi. Operasyon bölgesinde 04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilirken, şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısının 107'ye ulaştığı bildirildi. Tespit edilen 10 mağarada 1 adet M-16 silah, 1 adet 14,5 milimetre Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet 12,7 milimetre Zagros keskin nişancı tüfeği, 26 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer silah, 86 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet m-16 şarjör, 11 bin 106 adet çeşitli tipte mühimmat, 38 adet el bombası, 2 adet anti-tank mayını, 1 adet amonyum-nitrat ile güçlendirilmiş EYP, 96 adet büyük tüp, 50 adet küçük tüp, 10 bidon mazot, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede 52 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 782 adet muhtelif tipte silah, 422 bin 477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki en büyük cephaneliği imha edilmiş oldu.

