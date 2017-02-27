Şehitlerin cenazeleri ateş hattından çıkarıldı

Ermenistan sınırında şehit düşen Azerbaycan askerlerinin cenazelerinin ateş hattından çıkarıldığı açıklandı.
Ermenistan sınırında şehit düşen Azerbaycan askerlerinin cenazelerinin ateş hattından çıkarıldığı açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'ta Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu şehit düşen 5 Azerbaycan askerinin cenazelerinin uluslararası arabulucuların katılımıyla ateş hattından çıkarıldığını duyurdu. 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece Ermenistan ordusunun temas hattındaki saldırıları sonucu 5 Azerbaycan askeri şehit olmuş, cenazelerin ateş hattından çıkarılmasına yönelik anlaşmaya rağmen 26 Şubat'ta Ermenistan tarafı anlaşmaya uymamıştı. (Kamil Nadirli / İHA)
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