Şehitlere Saygı maçında yıldızlar oynadı Türkiye kazandı

Futbol ailesi teröre karşı sahada... Yıldız karması maçı öncesi hem sahada hem de tribünlerde birlik ve beraberlik mesajı verildi. "Yıldızlar Karması" adı altında 'Devlet, millet el ele' sloganıyla oynananacak olan dayanışma maçının geliri, şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak.

Son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Şehitlere Saygı Maçı" yapıldı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maç, Vodafone Arena'da oynandı.

ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.

Şehit ailelerine yardım maçında 50 milyon TL toplandı

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Yıldızlar Karması dayanışma maçında 50 milyon TL toplandığını açıkladı.

50 MİLYON TL TOPLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Servet Yardımcı maç öncesi yaptığı açıklamada elde edilen gelirin 50 milyon TL'yi bulduğunu söyledi.

YERLİ YILDIZLAR: 4 - 3 :YABANCI YILDIZLAR

52. dakika: GOL! Kweuke yeniden farkı 1'e indirdi.

50. dakika: GOL! Selçuk İnan yerli yıldızları öne geçirdi yine.

49. dakika: GOL! Kweuke, yabancı yıldızlar adına gol attı ve fark 1'e indi.

42. dakika: GOL! Mehmet Akyüz'ün golü ile fark ikiye çıktı.

35. dakika: GOL! De Souza ile yabancı yıldızlar farkı 1'e indirdi.

33. dakika: GOL! Selçuk'un golü ile yerli yıldızlar ikinci golü buldu.

22. dakika: Penaltı! Emre Belözoğlu'nun golü ile yerli yıldızlar öne geçti.

35-40 MİLYON TL GELİR

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "35-40 milyon TL'yi bulduk bağışta. Bütün biletler bitti. Bu maçın galibi Türkiye olacak" diye konuştu.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

Fatih Terim: "Bu teröre karşı bir isyan duruşu. İnşallah her sene böyle bir All-Star yaparız."

Mustafa Denizli: "Birlikte hiçbir şekilde yılmayacağımızı göstermenin tam günüdür. Üzüntülüyüz. Buradayız, her zaman burada olacağız."

Şenol Güneş: "Umuyorum ki bu insanlık dışı olaylar biter. Buna karşı bugün de birlikteliğimizi göstermeye çalışacağız."

Metin Albayrak: "Önemli bir meblağ toplandığını duydum. Tabii ki ölümlerin önüne geçilmez ama, bir nebze de olsa yardımı olursa, ne mutlu."

"Yıldızlar Karması" maçında yer alan oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan).

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).