Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Nirva Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Şehit Yüzbaşı Özgür Tekin 2. Operasyonu sırasında terör örgütü tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Tekin ve Uzman Çavuş Erbil Arslan yaralandı. Yaralı askerler, kaldırıldıkları Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 2 çocuk babası Uzman Çavuş Erbil Arslan ve Piyade Uzman Çavuş Onur Tekin için tören düzenlendi. Hakkari'nin Otluca köyündeki Dağ ve Komando Tugayında yapılan törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Gökgöz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ayhan Dal, kurum müdürleri ve askerler katıldı. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişlerinin okunması ve yapılan duaların ardından şehitlerin cenazeleri helikopterle memleketlerine uğurlandı.

