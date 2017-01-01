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Şehitler Tepesi saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti
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Şehitler Tepesi saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.
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