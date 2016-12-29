29.12.2016 14:59 Şehitler için mevlid-i şerif

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ın eşi Hacer Sargın, şehitler için mevlid-i şerif okuttu. Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ın eşi Hacer Sargın, şehitler için mevlid-i şerif okuttu.



15 Temmuz ve terörle mücadelede şehit düşen emniyet mensupları, askerler ve vatandaşlar için Kur'an-ı kerim ve mevlid-i şerif okundu. Mevlide çok sayıda kadın katıldı. Hacer Sargın, "15 Temmuz şehitlerimiz ve terör saldırılarında şehit düşen asker ve polislerimizin ruhları şad olsun. İznikli şehitlerimiz ile bu topraklar için canını seve seve veren Türkiye'deki bütün vatan evlatlarımız için mevlit okuttuk" dedi.



Mevlidin ardından helva ikram edildi.

