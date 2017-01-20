Şehitler Gaziantep'e getirildi

Suriye'nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araç saldırısında şehit olan 5 askerin cenazeleri, askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi.

Suriye'nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araç saldırısında şehit olan 5 askerin cenazeleri, askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde bulunan Türk askerine yönelik, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'e getirildi. Saldırı bölgesinden çıkarılan askerler, helikopterle Gaziantep Çocuk Hastanesi bahçesindeki piste getirildi. Şehitlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

