Şehitler Gaziantep'e getirildi

Suriye'nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araç saldırısında şehit olan 5 askerin cenazeleri, askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi.
Suriye'nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araç saldırısında şehit olan 5 askerin cenazeleri, askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde bulunan Türk askerine yönelik, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'e getirildi. Saldırı bölgesinden çıkarılan askerler, helikopterle Gaziantep Çocuk Hastanesi bahçesindeki piste getirildi. Şehitlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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