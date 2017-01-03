03.01.2017 14:59 Şehitler Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin kişi ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadının aziz hatırası için yaptırılan ve büyük ilgi gören İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin 219 kişi ziyaret etti. Abideyi açıldığı günden bu yana ziyaret edenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadının aziz hatırası için yaptırılan ve büyük ilgi gören İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin 219 kişi ziyaret etti. Abideyi açıldığı günden bu yana ziyaret edenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, şehrin en önemli ziyaret yerlerinden biri haline geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli bir hizmet olan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni her yıl hem Konya'dan hem de Konya dışından yüz binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Mimari yapısı ve manevi iklimiyle ziyarete gelenleri etkileyen İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin 219 kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Başkan Akyürek, şehrin sembollerinden biri haline gelen abideyi, açıldığı 17 Aralık 2008'den bu yana ziyaret edenlerin sayısının 3 milyon 3 milyon 502 bin 656 kişiye ulaştığını ifade etti.



Şehitlerin isimlerine internetten de ulaşılabiliyor



Mevlana Türbesi ile Mevlana Kültür Merkezi arasında yer alan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni ziyarete gelemeyenler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından abideyle ilgili bilgiye ve şehitlerin isimlerine ulaşabiliyor. Şehitler Abidesi'nde başta İstiklal Harbi olmak üzere; 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.

