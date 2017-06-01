Şehit Yüzbaşı Acar'ın ataması bir hafta önce yapılmıştı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin yüksek gelirim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Yüzbaşı İlker Acar'ın (37) Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan eşine acı haber verildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin yüksek gelirim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Yüzbaşı İlker Acar'ın (37) Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan eşine acı haber verildi.

İskenderun 51. Bakım Merkezi Komutanlığı Lojmanlarında kalan Şehidin eşi Gülçin Acar'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin yaklaşık bir hafta önce İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Şırnak Şenobay Tugay Komutanlığı'na atandığı öğrenilirken, 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar'ın cenazesinin Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

(Mustafa Mert /İHA)