Şehit yarbaya Kato'dan göz yaşartan şiir

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Yarbay Songül Yakut için Kato Dağı'nda operasyon sürdüren Mehmetçik tarafından anlamlı bir şiir yazıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Yarbay Songül Yakut için Kato Dağı'nda operasyon sürdüren Mehmetçik tarafından anlamlı bir şiir yazıldı.

Acı olayda Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Fevzi Kıral ve Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal şehit olmuştu. 43 gündür Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda devam eden operasyonda Mehmetçik ile bir araya gelen heyette bulunan Şehit Yarbay Songül Yakut için şiir yazıldı. Helikopter kazasını alır almaz şiir Yarbay Yakut için şiir yazan Furkan Önder isimli üsteğmen Kato Dağı'ında Şehit Yarbay Songül Yakut ile beraber çektiği son fotoğrafı paylaşıp şiir yazdı. Üsteğmen Furkan Önder şunları kaleme aldı:

"Benim yüksek dağlarda açan gülüm. Sen de mi gidecektin? Sana en son şunu demiştim. Herkes Nazlı Çelik'in yanına koşuyor. Gerçek kahraman sensin bi selfi çekelim. Gülmüştün. Sen de mi gittin simdi. İçime mi doğmuştu. O sıcaklığın, gözlerindeki dostluk. Son sözün oldu bana "Size minnettarız". Asıl biz sana minnettarız. Yüreği cennet kokan kadın".

Üsteğmen Furkan Önder yazdığı şiiri sosyal medya hesabında paylaştı.

(Serdar Gükçe/İHA)