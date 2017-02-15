Şehit yakınlarına sınavsız üniversite!

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 15 Temmuz'da yaşamını yitirenler ile çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin eş ve çocuklarının üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görebileceklerini açıkladı.

"ÇOCUKLARIN TALEPLERİ ÜZERİNE İSTEDİKLERİ OKULDA ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLER"

Başkan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."