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Şehit yakınları bayram arifesinde şehitliklere akın etti
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Şehit yakınları bayram arifesinde şehitliklere akın etti

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit babası Zülkarni Kahriman, 'Bir oğlum vardı. Ocağımızı söndürdüler. Neslimizi kestiler. 20 yıl oldu ve hala gelecek gibi geliyor. Şimdi 6 tane erkek torunum var. PKK'nın kökünü kesmek için yetiştiriyorum onları' dedi.

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit babası Zülkarni Kahriman, "Bir oğlum vardı. Ocağımızı söndürdüler. Neslimizi kestiler. 20 yıl oldu ve hala gelecek gibi geliyor. Şimdi 6 tane erkek torunum var. PKK'nın kökünü kesmek için yetiştiriyorum onları" dedi.
Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, şehit düşen oğulları, babaları ve eşlerinin kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Kimi şehit yakını da şehit düşen oğlunun, kardeşinin, akrabasının mezarını temizledi, çiçek koydu. Bazı şehit yakınları kabir başlarında gözyaşı dökerken bazıları da çikolata, şeker ve lokum dağıttı.
Şehit Er Uğur Kahriman'ın babası Zülkarni Kahriman, bir oğlu olduğunu, Siirt'ten Eruh'a giderken bölücü terör örgütü teröristler tarafından pusuya düşürüldüğünü ve şehit olduğunu kaydetti. 20 senedir her hafta sonu, her bayram oğlunu ziyarete geldiklerini aktaran baba Kahriman, "Ondan başka işimiz yok. Ocağımızı söndürdüler. Neslimizi kestiler. Alışmak zor. Vatan sağ olsun. Kader böyleymiş. Şimdi 6 tane torunum var. Allah 6'sını da erkek verdi ki dayısının intikamını alsınlar diye. PKK'nın kökünü kesmek için yetiştiriyorum onları. Dayılarının intikamını alacaklar" diye konuştu. Baba Kahriman, "Hala gelecek gibi geliyor. Kapıdan girecek gibi geliyor. 20 senedir bekliyoruz, bir türlü gelemedi" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"OCAĞIM SÖNDÜ, GİTTİ YAVRUM"
Sabahın ilk saatlerinde şehitliğe gelen Jandarma Şehit Er Metin Sezer'in annesi Emine Sezer, oğlunu kaybedeli tam 25 yıl olduğunu ve babasının da oğlunun acısına dayanamayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Sezer, "Şırnak'ta karakola düzenlenen çatışmada 12 saat çatışıyorlar, yardım istiyorlar. 27-28 kişi bulunuyor karakolda. Yanındaki arkadaşı yanıyor, benim kuzuma da şarapnel parçası saplanıyor. Ocağım söndü gitti yavrum. Bu yavrum bizi mahvetti. Kendimi toparlayamıyorum. Yaş 75 oldu" dedi.
Kalp ameliyatı olduğu için 1-2 aydır şehit oğlunu ziyarete gelemediğini kaydeden Sezer, toprağın kuruduğunu ve suyunun bittiğini ifade etti. Yaşadıklarının çok zor olduğunu belirten Sezer, "Evlat hiçbir şeye benzemiyor. 21 yaşında mezara girdi. Terhis olmasına 2 ay vardı. Kurban Bayramı'nda izine gel dedik. Ablasına gelmem demiş. Kurban Bayramı'na 10 gün kalmıştı ve telefonda konuştuk. Arkasından 'Şehidiniz geliyor' diye telefon geldi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Geçtiğimiz yıl Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Batu'nun 6 yaşındaki kardeşi Senanur Batu da, şehit abisini ziyaret edenler arasındaydı. Abisinin kendisine hep prensesim dediğini anlatan Batu, tabletinden abisinin fotoğrafına bakarak onu çok sevdiğini söyledi.
(İlker Turak - Ömer Çetin - Burak Altun/İHA)

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