07.01.2017 17:28 Şehit uzman çavuşa veda

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel, memleketi Yozgat'ın Çekerek İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel, memleketi Yozgat'ın Çekerek İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in (29) cenazesi memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel için ikindi namazı sonrası Çekerek Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehidin eşi Gülbahar Yüksel, güçlükle ayakta durabildi. Yüksel eşinin tabutuna sarılarak "Şehit olduğunu daha çocuklarıma söylemedim. Ben nasıl söyleyeceğim" diye gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Fendiye Çekerek'in güçlükle ayakta durduğu gözlenirken şehidin annesi oğlunun fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı.

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde Çekerek ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Yiğit Murat ve Eylülnaz isimli iki çocuğunun olduğu ve babalarının şehit olduğundan haberleri olmadığı için cenaze töreni katılmadığı öğrenildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

