Şehit Uzman Çavuş Zengin memleketinde

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada dün şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in naşı Burdur'a getirildi. Süleyman Demirel Havalimanına getirilen Zengin'in türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda askeri kargo uçağından alındı. Tabutun geçişi sırasında baba Ali Yaver, anne Ayşe Zengin ve şehidin ikizi Emine Korkut sinir krizi geçirdi. Aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra şehit Zengin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Marmara Köyüne konvoy eşliğinde götürüldü. Zengin'in cenazesi Marmara Köyünde ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

(Hayal Girişim /İHA)