Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin (25) memleketi Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin (25) memleketi Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Uzman Çavuş Ali Şirin'in naaşı konvoy eşliğinde Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyüne götürüldü.

Şehit uzman çavuş için köy meydanında düzenlenen cenaze törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Töreni uzaktan takip eden şehidin annesi Fatma ile eşi Hülya Şirin'i de kadın askerler ile AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt teselli etmeye çalıştı.

(İsmail Kabakdere - M. Muttalip Yalçın/İHA)