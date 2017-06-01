Şehit Tümgeneral son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT TÜMGENERAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ankara'da tören düzenlendi.

DEVLETİN ZİRVESİ TÖRENDE

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası Ahmet Aydın, annesi Hamide Çolak, eşi Nuray Aydın, oğulları 20 yaşındaki Berkay ile 11 yaşındaki Tuna'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MEHMET GÖRMEZ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Şehidin cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.

Namazın ardından, şehitler kervanına bir büyük şehidi daha uğurladıklarını belirten Görmez, Tümgeneral Aydoğan Aydın ile diğer şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehit Aydın için helallik isteyen Görmez, şehidin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

ŞEHİDİN NAAŞI CEBECİ ASKERİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Şehidin naaşı daha sonra bir süre top arabasında taşındı. Şehidin naaşının taşınması sırasında babası Ahmet Aydın, gözyaşları içinde tabuta dokunarak yürüdü. Cenaze, daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na uğurlandı.