Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın mezarı başında nöbet

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın köylüleri, Aydın'ın mezarı başında Çanakkale asker kıyafeti giyerek nöbet tuttu.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın köylüleri, Aydın'ın mezarı başında Çanakkale asker kıyafeti giyerek nöbet tuttu.

Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan 13 asker arasındaki Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın köylüleri İbrahim Beyazıt, Cemalettin Kaymakçı ve Saffet Gümüş İstanbul'dan Ankara'ya gelerek Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarı başında Çanakkale asker kıyafetiyle nöbet tuttu.



"TOKAT 15'Lİ TORUNLARI OLARAK ŞEHİDİMİZİN BAŞINDA 2 SAAT NÖBET TUTACAĞIZ"

Saffet Gümüş, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın köylüsü aynı zamanda da arkadaşı olduğunu belirterek, "İstanbul Esenyurt'tan geliyorum buraya. Şehidimiz Aydoğan Aydın'ın memleketinden toprak getirdik. Tokat 15'li torunları olarak, Gazi Osman Paşa torunları olarak bugün şehidimizin başında 2 saat nöbet tutacağız, Fatiha'mızı okuyacağız, Tokat'tan getirdiğimiz toprağı şehidimizin mezarına koyup tekrar İstanbul'a geri gideceğiz. Amacımız, şehitlerimizi unutturmamak. Aydoğan Paşamız çok iyi niyetli bir arkadaştı, vatanını seven bir arkadaştı, bu çocukluğundan, gençliğinden beri belliydi, çünkü çalışkan bir arkadaştı. Ortaokula kadar Tokat Başçiftlik'te okudu" ifadelerini kullandı.



"KELİMELER BOĞAZIMIZDA DÜĞÜMLENİYOR"

Kelimelerin, boğazında düğümlendiğini söyleyen Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah mekanını cennet eylesin. Burada tüm şehitlerimiz için, 15 Temmuz şehitlerimiz için 2 saat, 3 arkadaşla beraber nöbet tutacağız. Nöbetimiz saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de bitecek, duamızı edip buradan tekrar İstanbul'a yolculuğumuz başlayacak" şeklinde konuştu.



"BİR AYDOĞAN ŞEHİT OLUR, BİN AYDOĞAN DOĞAR"

"Dedemizin bize emanet ettiği toprakları 3-5 çakala bırakmamak adına zaten şehitler veriyoruz" diyen Gümüş,"Biz de 15'li torunları olarak, Gazi Osman paşa torunları olarak buradayız. Bir Aydoğan şehit olur, bin Aydoğan doğar, vatan sağolsun" diye konuştu.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın mezarı başında dua eden arkadaşları, mezarına memleketinden gelen toprağı döktükten sonra nöbetlerine başladılar.

(Goncagül Özcan - Mustafa Apaydın / İHA)