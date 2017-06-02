Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi

Hayatını terörle mücadeleye adayan Tümgeneral Aydoğan Aydın, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit oldu.
PKK'YI BÖLGEDEN SİLDİ
25 yıldır yürüttüğü mücadelede, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurdu. Son olarak; Kato Dağı'nda örgütün inlerine girdi.
Türkiye, şehitlerin acısını yaşarken Aydoğan Paşa'nın 20 yıl önce çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.
1997 KUZEY IRAK
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında, Kuzey Irak'taki bir operasyonda çekilmiş fotoğrafını paylaştı.