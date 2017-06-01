Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit Tümgeneral Aydın'ın büyük kahramanlık hikayesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit Tümgeneral Aydın'ın büyük kahramanlık hikayesi

Helikopter kazasında şehit olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında Kuzey Irak'ta girdiği bir çatışma sırasında bulunduğu mevzinin vurulmasını istediği ortaya çıktı.

Helikopter kazasında şehit olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında Kuzey Irak'ta girdiği bir çatışma sırasında bulunduğu mevzinin vurulmasını istediği ortaya çıktı.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın anlattıkları, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlıklarını ortaya çıkardı.
Ağar, tümgeneral Aydın'ın bir komutanının anlattığı şu ifadeleri aktardı:
"1997 yılında ikinci kez Kuzey Irak'a girmiştik. Biz Zap doğusundaki "Mehmetçik" tepedeydik. Aynı tepe yakınında bir kaç ay öncesine bir helikopter düşmüş ve 11 vatan evladı şehit olmuştu.
(Düşen yine bir Cougar'dı. Sa-7 Grail Güd. Uçsvr. Füz. İle vurulmuştu.)
Bulunduğumuz tepe en hakim noktaydı. Karşımızda Link dağlarında bazı geceler çatışmalar oluyordu, ancak orada birliğimiz yoktu. Tugay Komuta grubundaki Muhabere Bölük Komutanımız tarama yaparak konuşulan frekansı buldu. Çatışanlar peşmergeyle birlikte Link dağında bulunan Özel Kuvvet timiydi.
Muhabere Bölük Komutanımız sesini tanıdığı için gündüz müsait bir zamanda tim komutanına çağrı yaptı ve IRMAK 117 çağrı isimli kişinin devre arkadaşı olduğunu anladık.
Link dağındaki çatışmalar bir kaç gece devam etti. Bir gece çok şiddetli çatışma başladı. Patlayan roketler, el bombaları ve izli mermiler geceyi aydınlatıyordu. Konuşmaları takip ettik. IRMAK 117 Amediye'de bulunan üst makamına bilgi veriyordu. Son olarak "Peşmergeler dayanamıyor, önümdeki mevzi düştü, çok zor durumdayız" dediğini duyduk.
Tugay Komutanımız çağrı yaparak; "Bizden bir isteğin var mı" diye sordu.
Irmak 117, ancak bir Türk askerinin kurabileceği bir cümle kurdu:
"Bulunduğum yeri ateş altına alın!"
Bu isteğin şaşkınlığını atlattıktan sonra, Tugay Komutanı, IRMAK 117'ye bir kaç kez çağrı yaptı, ancak cevap alamadık. Komuta grubundaki 3-5 kişi bir süre birbirimizin yüzüne bakamadık, derin bir sessizlikten sonra, bize tahsisli bütün ateş destek vasıtalarıyla o noktayı ateş altına aldık. Takip eden günlerde zaman zaman IRMAK 117'ye çağrı yaparak ne olduğunu anlamaya çalıştık. Üç gün sonra Zap batısında çıkan bir başka çatışmada IRMAK 117'nin sesini duyduk ve dünyalar bizim oldu.
Kardeşime kavuşmuş gibi oldum. "

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otomobil durakta bekleyen öğrencilere çarptı: 6 yaralı
Antalyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi
KKTC Başbakanı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
Yolda yürürken vuruldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak şehitlerine veda
Şırnak şehitlerine veda
Hakim karşısında kendi görüntülerini inkar etti
Hakim karşısında kendi görüntülerini inkar etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otomobil durakta bekleyen öğrencilere çarptı: 6 yaralı
Otomobil durakta bekleyen öğrencilere çarptı: 6 yaralı
Antalyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi
KKTC Başbakanı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
KKTC Başbakanı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
Yolda yürürken vuruldu
Yolda yürürken vuruldu
Kayseri şehidini uğurladı
Kayseri şehidini uğurladı
Beşiktaş'ta çöken yol dolduruluyor
Beşiktaş'ta çöken yol dolduruluyor
Annenin şehit oğluna son bakışı yürekleri dağladı
Annenin şehit oğluna son bakışı yürekleri dağladı
Göçükte ölen babaya son dokunuş
Göçükte ölen babaya son dokunuş
Şehit annesi, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı
Şehit annesi, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English