Şehit Tümgeneral Aydın için mevlit okutuldu

Muş'ta, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın için mevlit okutuldu.

Şırnak'taki helikopter kazasında 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Muş'ta ikamet eden kız kardeşi Canan Ulun ve eniştesi Zafer Ulun tarafından mevlit okutuldu. Yatsı namazından hemen önce Salih-Muhlise Çağlayan Camii'nde düzenlenen mevlide Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Ömer Menekşe, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın eniştesi Zafer Ulun ile vatandaşlar katıldı. Mevlit okunmasının cemaate konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Ömer Menekşe, şehitliğin önemine vurgu yaptı. Her milletin tarihinde, hafızasında ve hayatında derin izler bırakan sayısız destanlar var olduğunu ifade eden Menekşe, "Vatanını ve mukaddesatını, canından daha aziz bilen ve bu uğurda gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığı gösteren, mukaddesat yolunda din, vatan ve millet uğrunda hayatını feda eden ve hayatı feda etmeyi en yüksek rütbe olarak kabul eden, destan yazan, nice destanlara imza atan isimsiz kahramanlar vardır. Tarihle coğrafyanın buluştuğu bu güzel mekanda, Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle bize Anadolu'yu, Fatih'in fethi bize dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'u kazandırdı. Çanakkale, dünya tarihinin benzerini kaydetmediği bir zafere şahit oldu. İşte Anadolu'nun her karış toprağı, bu aziz vatanın her karış toprağı, arkalarında kutsal bir vatan, şanlı bir tarih ve muhteşem bir destan bırakan nice kahramanların destanlarıyla doludur" dedi.

"Şehitlerimizin kanıyla yoğrulan, bu aziz Anadolu'nun bağrında yatan her bir şehidin bir kahramanlık hikayesi, bir efsanesi, bir destanı vardır" diyen Menekşe, "İşte bu şahadet şerbetini içen Cenab-ı Hakk'ın Kuran-ı Azimmüşan'ında 'Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyin, sakın onları ölü zannetmeyin, bilakis onlar diridirler, bilakis onlar hayattadırlar, Rab'lerinin katında yaşarlar ve rızıklanırlar.' Allah'ın lütfu kereminden ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı, sevinç içerisindedirler" ifadelerini kullandı.

(Nejdet Armağan /İHA)