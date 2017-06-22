Şehit Tümgeneral Aydın anısına klip

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 asker için Genelkurmay Başkanlığının resmi YouTube sitesinde klip yayınlandı.
Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 asker için Genelkurmay Başkanlığının resmi YouTube sitesinde klip yayınlandı. Helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 asker anısına Genelkurmay Başkanlığının resmi YouTube sitesinde klip yayınlandı. Klipte şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görüntülerine ve konuşmalarına yer verildi. Anısına klip yayınlanan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın 1987 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Özel Kuvvetler'de tim ve tabur komutanlığı görevlerini icra etti. Irak kuzeyine operasyonların çoğunda yer aldı. 1997-1998 yıllarında Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında tim komutanıyken bir ara kendisinden ve timinden irtibat kesilmişti.
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