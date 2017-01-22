Şehit polislerin ailelerini aradı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini telefonla aradı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini telefonla aradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memurları Miraç Kadir Özcan'ın babası Kazım Özcan'ı, Mahmut Ava'nın babası Süleyman Ava'yı, Ali Sevim'in kardeşi Seyit Ali Sevim'i, Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ocak'ı ve Furkan Demir'in babası Ömer Demir'i telefonla aradı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diledi. (Derya Yetim / İHA)
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