Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takip ederken polis otosuyla kaza geçirerek şehit olan Başpolis memuru Yener Arslan ve Polis memuru Hasan Özdemir, resmi törenin ardından Kocacami'de kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuklarına uğurlandı. Namaz öncesinde koyu Fenerbahçe taraftarı olan polis memuru Özdemir'in tabutuna takımının bayrağı örtüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takip ederken polis otosuyla kaza geçirerek şehit olan Başpolis memuru Yener Arslan ve Polis memuru Hasan Özdemir, resmi törenin ardından Kocacami'de kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuklarına uğurlandı. Namaz öncesinde koyu Fenerbahçe taraftarı olan polis memuru Özdemir'in tabutuna takımının bayrağı örtüldü.

Şehit polislerin naaşları görev yaptıkları Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından Nazilli Kocacami'ye getirildi. Törenin ardından Hasan Özdemir Eğriboyun Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verilirken Yener Arslan'ın cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Memleketinde şehit oldu

Şehit polis memuru Hasan Özdemir ise memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip Koca Camii'de düzenlenen cenaze törenine; Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da çelenk göndererek, acılı aileye taziye mesajlarını iletti. Şehidin eşi, oğulları, annesi ve yakınları, tören sırasında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı öncesi Şehit Hasan Özdemir'in tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Şehidin naaşı, polis arkadaşlarının omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde cenaze arabasına konuldu. Daha sonra şehidin evin önünde helallik alınmasının ardından, Eğriboyun Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Öte yandan, Başpolis Yener Arslan'ın naaşı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İlk özgün milli helikopter 2018'de göklerde olacak
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı
TEOG birincisi başarısının sırrını anlattı
Fuat Çapa: 'Hedefimiz ilk 6'
Nüfus cüzdanına yanlış yazılan ismi kafetaryasına isim olarak seçince...
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İlk özgün milli helikopter 2018'de göklerde olacak
İlk özgün milli helikopter 2018'de göklerde olacak
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı
TEOG birincisi başarısının sırrını anlattı
TEOG birincisi başarısının sırrını anlattı
Fuat Çapa: 'Hedefimiz ilk 6'
Fuat Çapa: 'Hedefimiz ilk 6'
Nüfus cüzdanına yanlış yazılan ismi kafetaryasına isim olarak seçince...
Nüfus cüzdanına yanlış yazılan ismi kafetaryasına isim olarak seçince...
Akü bomba gibi patladı: 1 yaralı
Akü bomba gibi patladı: 1 yaralı
Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
Siirt'te taksi ve taksi duraklarına yeni düzenleme getirildi
Siirt'te taksi ve taksi duraklarına yeni düzenleme getirildi
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi
Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English