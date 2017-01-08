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Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
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Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı

İZMİR patlamasının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için kendi canını feda ederek teröristlerle çatışan Fethi Sekin'in annesi için söylediği ağıt ortaya çıktı.

Kahraman şehit Fethi Sekin'in 2 ay önce kaybettiği annesi için söylediği Kürtçe ağıt ortaya çıktı. İzmir'de kendi canı pahasına birçok canı kurtaran Fethi Sekin'in ses kaydı yürekleri dağladı.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydında Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt yer aldı. Sekin'in şehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydını gönderdiği belirtildi.

Dün Elazığ'daki törende toprağı verilen Fethi Seki'yi birçok kişi uğurladı. Önceki gün İzmir adliyesinde düzenlenen törende İzmir halkı şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can'ı yalnız bırakmadı.

Şehit polis memuru şehit Fethi Sekin'in annesi için yaktığı ağıt ise şöyle:

"Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Kapının önünde günden güne ölüyorum
Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun
Bugün cuma, sen mezardasın
Kalk anne, evimize gidelim
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Sen cevap vermezsin diye
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Senin sesini duyamam diye
Dünya malı ne şirindir
Anne anne kurban anne
Dedim gelin yapmayın böyle
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Anne seni çok özledim
Anne anne kurban anne
Anne seni çok özledim
Anne anne hayran anne.”
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