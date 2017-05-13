Şehit polisin adı deniz aracına verildi

Deniz polisleri filosuna eklenen Kaan-19 deniz aracına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adı verildi.

Deniz polisleri filosuna eklenen Kaan-19 deniz aracına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlük bünyesinde 1953 yılından beri görev yapan deniz polislerinin 600 personel ve 100'e yakın deniz aracı ile hizmet vermekte olduğu belirtilerek, "Deniz polisimiz azımsanmayacak derecede sahip olduğu imkan, kabiliyet, bilgi ve tecrübesiyle suçların aydınlatılmasında da genel kolluk olarak denizlerimizde etkin rol oynamaktadır. Bu kapsamda deniz polisimize yetki veren mevzuatlar çerçevesinde devlet büyüklerimizin denizden korunması, ulusal ve uluslararası çapta yürütülen organizasyonlarında deniz yönünden güvenliğin alınması, yasa dışı avcılık, deniz üzerinde sabit ve seyyar faaliyet gösteren eğlence yerlerinin kontrolü, yasa dışı göç ve sualtındaki adli nitelikteki olaylara polis dalgıçlar marifetiyle müdahale ve vatandaşımızın can ve mal emniyetini deniz yönünden sağlamakla görevlidir" ifadelerine yer verildi.

Son zamanlarda insan kaçakçılığı başta olmak üzere suçların engellenmesine yönelik Ege Denizi'nde Ege Deniz polislerince yürütülen görevlerde etkinliğin arttırılması maksadı ile deniz aracı filosunun hızlı ve güçlü bir deniz aracı olan Kaan-19 deniz aracı ile güçlendirildiği kaydedildi. 22 metre uzunluğunda, 62 knot (112 km) hızında ve 30 ton ağırlığındaki Kaan-19 deniz aracının Muğla'nın Bodrum ilçesinde konuşlandırılarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Özel Harekat Daire Başkalığında şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adıyla denizlere açıldığı bildirildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)