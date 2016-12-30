30.12.2016 11:56 Şehit polis memuru Ahmet Demir'in adının verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı

Şehit Polis Memuru Ahmet Demir'in adının verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı. Şehit Polis Memuru Ahmet Demir'in adının verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Geleceğe Yön Ver' projesi kapsamında Adnan Menderes Ortaokulu'na modern bir kütüphane kazandırıldı.



Kütüphaneye, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 22 yaşında şehit olan özel harekat polisi Ahmet Demir'in adı verildi.



Şehit Polis Memuru Ahmet Demir Kütüphanesi'nin açılışına Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan vekili Ali İhsan Ertaş, İl Jandarma Komutan vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, proje paydaşlarının il müdürleri, Şehit Ahmet Demir'in babası Özel Harekat Polisi Mehmet Ali Demir, öğretmenler, polisler ve öğrenciler katıldı.



320 milyon TL ile Türkiye'deki en yüksek bütçeli projeyi hayata geçirdiklerini aktaran İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Şehit Polis Memuru Ahmet Demir Kütüphanesi'nde 6 kitaplık oluşturulduğunu, kitaplıklara şehit olan polis memurları Cavit Kaçmaz, Elvan Özbay, Faruk Avcı, Hayri Şahin ve Bilal Yavuz'un isimlerinin verildiğini söyledi.



Çevik, proje kapsamında Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 80. Yıl Özel İdare İlkokulu'na da birer Z tipi kütüphane kazandıracaklarını kaydetti.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne okula kazandırdıkları kütüphaneden dolayı teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Çocuklarımız için yapılan her şey kıymetli. Burada da emniyetimizin hazırlamış olduğu proje kapsamında yapılan çalışmaların bir ürününü beraber göreceğiz. İyi yetişmiş çocuklar geleceğimizin işareti olacak. Çocuklarımız aynı zamanda asayişin de güzel birer unsuru olup, jandarmamıza ve polisimize yardımcı olacaklar. Burada kurulmuş olan dostlukları geleceğe de taşıyacaklar. Bu güzel kütüphanemiz boş kalmasın, çocuklarımız her zaman uğrasınlar, kullansınlar. Bu tür projeler çocuklarımıza kurumları sevdirme gibi olumlu sonuçlar doğururken işbirliği kültürümüzü de geliştiriyor. Birçok teşkilat bir arada aynı işi, aynı hedefi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunun da ayrı bir önemi var. Bu tür projeler sayesinde eksik olduğumuz işbirliği kültürümüzü de artırabilirsek bizim için ayrı bir faydası daha olacak. Ayrıca bir şehidimizin adının yaşatılması ve öğrencilerimize tanıtılması da önemlidir" diye konuştu.



Açılışın ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte kütüphanede yer alan kitapları inceleyerek kütüphane hakkında bilgiler aldı, öğrencilerle sohbet etti. (EFE)

