Şehit polis memleketine uğurlandı

Diyarbakır'daki hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Furkan Demir, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Diyarbakır'daki hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Furkan Demir, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Terör örgütü mensupları tarafından 16 Ocak tarihinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Tanoğlu köyü mezarlığında duvar kenarına yerleştirilmiş patlayıcının, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı. Yaralı polis memurlarından Furkan Demir kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 4 gündür yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Furkan Demir için il emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene vali yardımcıları, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla, Sur Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Bilal Özkan, askeri erkan, şehit yakınları ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Tören, şehidin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından, şehit Furkan Demir'in öz geçmişi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından şehidin naaşı, katafalktan alınarak omuzlarda ambulansa taşındı.



ŞEHİDİN EŞİ DE POLİS

6 ay önce şehit polis memuru Furkan Demir ile evlenen Kübra Demir tören boyunca eşinin naaşının yanından ayrılmadı. Tören boyunca eşinin resmini kucağında taşıyan Kübra Demir'in de aynı şubede görevli olduğu öğrenildi.

Törenin ardından şehit polis memuru Furkan Demir'in naaşı memleketi Nevşehir'e gönderildi.

(Aydın Yorat - Emrah Kızıl/İHA)