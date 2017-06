Şehit Padişah Bursa'da Dualarla Anıldı

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit olan tek padişahı Murad Hüdavendigar Han'ı vefatının 628. yılında Kosova'dan sonra Bursa'daki kabri başında da dualarla andı.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit olan tek padişahı Murad Hüdavendigar Han'ı vefatının 628. yılında Kosova'dan sonra Bursa'daki kabri başında da dualarla andı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. Padişahı olan ve 27 yıllık iktidarına sığdırdığı 37 savaşın hepsini kazanan Murad Hüdavendigar, Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa'daki kabri başında anıldı. Kosova Savaşı sonrasında savaş meydanını gezerken Sırp askeri Obiliç tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilen Murad Hüdavendigar için gerçekleştirilen anma programında duygu dolu anlar yaşandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Murad Hüdavendigar Han'ı anma töreni, Çekirge Mahallesi'ndeki Murad Hüdavendigar Camii'nde iftar programıyla birlikte gerçekleştirildi. Anma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Iğdır Valiliği'ne atanan Osmangazi İlçe Kaymakamı Enver Ünlü, 23. Dönem Milletvekili Hayrettin Çakmak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Ufuk Çömez, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Dündar, "Müslümanlar, Zulme Karşı Dik Durmalı"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehadetinin 628. yılında Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı Murad Hüdavendigar Han'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da kabri başında rahmetle andıklarını ifade ederek, "Bizler, geçtiğimiz hafta Kosova'daydık. Kosova'da Sultan Murad'ın kabri başında anma töreninin ilkini orada gerçekleştirdik. Orada bu coşkuyu gördük. Önceki gün Yunanistan'daydık. Pazartesi günü Başbakanımız da oradaydı. Orada da aynı coşkuyu gördük. Müslümanın olduğu yerde çok eskilerden olup unutulmaya yüz tutmuş bu gelenekleri, yeniden hatırlamaya başlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, dün akşam Kadir Gecesi'nde Batum'a gittiler. Batum'da da aynı coşkuyu, aynı heyecanı görüyoruz. Dolayısıyla müslümanın olduğu her yerde bu güzel bereketli sofralarda buluşuyoruz. Barış ortamını oralarda sevgiyi, güzelliği paylaşıyoruz. Barışın olmadığı ve müslüman kanının aktığı yerlerde o savaş yerlerinde olmasını istiyoruz. Bu güzelliklerin Ramazan münasebetiyle dualarımızın oraya yansımasını istiyoruz. İnşallah oralarda da müslüman kanı akmaz, zulüm durur veya müslümanlar artık uyanarak iftar sofrasında olduğu gibi Ramazan ayında olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelerek zulme karşı kendini dik duruş olarak gösterir. Bu zalimler de müslümana zulmetmekten çekinirler. Bu güzel andan, Ramazan'ın son günlerinde bu duayı yapıyoruz" diye konuştu.

Dündar, "Ramazan'ın Tüm Güzelliklerini Yıl Boyunca Yaşıyoruz"

Başkan Dündar, "1326'da olduğu gibi Osmanlı'yı kuran atalarımızın yaptığı gibi Sultan Murad'ın 1389'da Kosova'ya giderek oraya barışı yaymak için, oraya dinin esaslarını, güzelliklerini, kardeşliği götürmek için yapmış olduğu seferleri, bizler de belediyeler olarak aynı düşünceyle o kardeşliği oralara götürmek istiyoruz" dedi. Başkan Dündar, kardeşliği oralara götürürken sofraların öncelikle Bursa'da kurulduğunu belirterek, "Bursa'da Osmangazi Belediyesi olarak 5 farklı noktada aş evlerinde bu güzellikleri 90 bin kişiyle paylaşarak gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte farklı mahallelerde insanlarımızın evlerine ulaşarak onları ziyaret ederek mutluluklarını, acılarını paylaşıyoruz. Ramazan'ın güzelliklerini sadece Ramazan ayında değil, tüm yıl boyunca sürdürüyoruz. Bizim projelerimiz var. Bizler Osmangazi'nin 136 mahallesinin en uç noktasına kadar ulaşıyoruz. Geçtiğimiz dönem 52 bin haneye uğradık. Onları ziyaret ettik, fikirlerini aldık" diye konuştu.

Başkan Dündar, "Barış Olsun, Kardeşlik Olsun"

Osmangazi'de tarihte olduğu gibi atalarımızın düsturu çerçevesinde bu güzellikleri yaşadıklarını kaydeden Dündar, "Bu vesileyle Sultan Murad, Osmanlı'yı Balkanlar'a taşıyan bir padişah. Denizin karşı tarafına geçen padişah. Edirne'nin başkent olmasında ilk adımı atacak olan padişah. Kosova savaşında ilk defa topu kullanan padişah. Devleti yeniden yapılandırıyor, yeniçeri ocağını kuruyor, Balkanlar'da Kosova'ya giderek barışı huzuru oraya götürüyor. Bizlerin yaptığı da bu. Bu güzel ayda da bunun duasını yapıyoruz. Barış olsun, kardeşlik olsun diyoruz" dedi.

Başkan Dündar'ın ardından kürsüye geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık da, "Bugün baktığımızda atalarımız gerçekten üzerlerine düşen görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Bursa'yı merkez yaptılar. Medeniyet oluşturdular ve medeniyet kurmanın gereği de dünyaya huzuru ve kardeşliği getirdiler. O gün bugündür, Bosna'dan Afrika'ya kadar hamd olsun bu kardeşlik, bu kültür yaşıyor. Sultan Murad Hüdavendigar'ın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bu vesileyle de tüm Osmanlı padişahlarını rahmetle, şükranla anıyorum" diye konuştu.

Iğdır Valiliği'ne atanan Osmangazi İlçe Kaymakamı Enver Ünlü de, "Bayram öncesi Ramazan'ın son günlerinde Murad Hüdavendigar Han'ı anmak için bugün huzurlarında toplandık. Allah bütün atalarımızın ruhlarını şad eylesin. Hepsini rahmetle anıyoruz. Murad Hüdavendigar çok önemli bir devlet adamı ve Edirne'yi fethettiğinde Bursa'da valilik yapmış. Devlet teşkilatlanmasında ve bürokratların yetişmesinde önemli rol oynuyor. Geleceği çok iyi tahlil eden biri olarak Balkanlar'ın fatihi oluyor ve Balkanlar'a Türk mührünü vuruyor. Bu vesileyle de kendilerini minnetle, şükranla anıyoruz" dedi.



ŞAHİN: ÖNCELİĞİMİZ VE İLKEMİZ ADALET

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, "Geçmişten ders almak, geleceğe dair plan yapmak ne güzel. Bizler de belediye başkanımız ve ekibi vesilesiyle bunu icra ediyoruz. Biraz sonra da iftar olacak. Biz, kökü mazide gözü atide olan bir milletiz. Planlamayı ona göre yapan bir ceddin torunlarıyız. Bir kurucu iradenin torunları, çocuklarıyız. Biz Bursalılar olarak şanslıyız. Kendimizi, kurucu iradenin temsilcileri olarak görüyoruz. Önceliğimiz ve ilkemiz, adalet. Birileri bunu yontmaya ve yıpratmaya çalışsa da bizim dedemizin Kosova'yı fethindeki o fütuhat ruhuyla oluşturduğu adalet duygusunu yeniden yüceltmek için uğraşıyoruz. İnşallah başaracağız ve başardık da. Çünkü biz başardıkça dışarıdan saldırılar devam ediyor. Ama biz şuna inanıyoruz ki arkamızda güçlü dimdik Türk halkı var. 628 yıl önce Kosova'yı fetheden ve şehadet şerbetini içen Sultan Murad Hüdavendigar'a şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ama onu anmanın ulviliğini bize yaşatan Belediye Başkanımız Mustafa Düdar'a da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Murad Hüdavendigar'ın kabrinde yapılan duaların ardından, meydanda sahne alan mehter takımı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Programın sonunda davetliler hep birlikte iftar yaptı.

(Serkan Akkuş/İHA)