09.01.2017 20:19 Şehit Ömer Halisdemir'in babasından Vali Zorluoğlu'na ziyaret

Elazığ'a gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Elazığ'a gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.



15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasında bir kahramanlık örneği göstererek Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak karargaha girmesini önleyen şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuz anısına düzenlenecek olan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü programı nedeniyle Elazığ'a geldi. Niğde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca'nın eşlik ettiği şehit babası Halisdemir, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.



Ziyarette bütün şehitlerin kıymetli ve özel olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Ancak bazıları bir simge olarak öne çıkıyor ve bütün şehitlerimizi onlar simgeliyorlar. Hepsinin ruhu şad olsun. Şüphesiz terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda çok büyük başarılar elde ediyoruz. Kahraman ordumuz DEAŞ'a bugüne kadar hiçbir ülkenin verdiremediği kadar büyük zayiat verdiriyor. İçeride PKK ve FETÖ terör örgütüne darbeler vuruyoruz. 2017 yılında bu terör örgütlerini içeride ve dışarıda dize getireceğiz" dedi.



Tüm ülkenin acılarına ortak olduğunu ifade eden şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise, "Türkiye'nin her yerinden bize şehit Ömer Halisdemir ile ilgili ulaşmaya çalışıyorlar. Bu süreçte bize çok yoğun bir ilgi gösterildi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdin diye çok soruyorlar. Ben şahsım adına bir daha yetiştirebilirim" diye konuştu.

