Şehit olmak en büyük dileğiymiş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın şehit olmayı çok istediği ve operasyondan önce ailesini arayarak helallik istediği ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın (26) acı haberi, Samsun'da birlikte yaşadıkları anneannesinin evindeki annesi ve akrabalarına dün ulaşmıştı.



"TEK İSTEĞİ ŞEHİT OLMAKTI"

Şehit Gökhan Bayram'ın en büyük isteğinin kabul olduğunu belirten teyzesi Ayten Başar, "Yeğenim Samsun'a geldiğinde annesiyle ve anneannesiyle kalıyordu. 2012 yılında orduda göreve başladı. Karıncayı bile incitmeyen bir insandı. Diyarbakır ilk görev yeriydi. Bir kız arkadaşı vardı. Eylül ayında nişan yapacaktı. Göreve çıkmadan 2 gün önce evi arayarak ilahi söyleyip, şehitlik mertebesini ne kadar çok istediğini anlatmıştı. Göreve çıkacağı zaman da hepimizi arayarak helallik istedi. Şehidim her geldiğinde bayrağını yanından ayırmazdı. Vasiyeti, 'Şehit olursam üzerimi bu bayrakla örtün' diyordu. Arkadaşı da bu vasiyeti bildiği için cebinden bayrağı çıkartıp, bayrağı üzerine örtmüş. Her zaman bize şehit olacağını söylüyordu. Her seferinde helallik istiyordu. Tek isteği şehit olmaktı. Duası da kabul oldu" dedi.

Şehit Bayram'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

İki kardeş olan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın bekar olduğu, anne-babasının ayrıldığı öğrenildi.

(Erdi Demür /İHA)