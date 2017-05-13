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Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
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Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!

Şırnak Cizre'de 2015'te şehit olan özel harekat polisi Atilla Güneş'in oğlunun sünnet düğününe binlerce kişi katıldı.

Şehit babası için düzenlenen cenaze töreninde döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye'yi yasa boğan Doğan Güneş'in sünnet edileceğini öğrenen vatandaşlar, aileyi yalnız bırakmamak için sosyal medyadan düğüne katılım çağrısı yaptı.

Binlerce vatandaş, düğüne katılmak için sabah Gaziemir'e geldi.

Sünnet kıyafetlerini giyen Doğan Güneş, ağabeyi Alperan ve arkadaşlarıyla, üstü açık otomobile bindi. Güneş, Türk bayraklarıyla donatılan yüzlerce aracın bulunduğu konvoyla, şehit polisin görev yaptığı Adnan Menderes Havalimanı'na, oradan da Gaziemir'deki düğün salonuna getirildi.

Burada ata bindirilen çocuk, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde salona alındı.

ÇOK MUTLU OLDUM

Doğan Güneş, "Mutlu oldum, içim kıpır kıpır oldu. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Ben aslında sünnet olduğumu bilmiyordum, annemler 'Kan almak için götürüyoruz' diyerek sünnet ettirdi." diye konuştu.

Ağabeyi Alperan Güneş ise kardeşinin gönlünü hoş etmek için az bir katılımla sünnet düğünü yapmak istediklerini ancak vatandaşların duyarlılık göstermesi sonucu beklemedikleri bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Güneş, "Babamın yokluğunu kardeşimin yüreğinde hissettirmediğiniz için teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sosyal medyada Doğan'ın davetiyesini görünce şok oldum. Kardeşime ve anneme de gösterdim. Bunu düşünen, paylaşan, beğenen herkesten Allah razı olsun." dedi.

"YALNIZ OLMADIĞIMIZI ANLADIK"

Şehit eşi Sibel Güneş de mütevazı bir sünnet düğünü düşünürken, sosyal medyada yayılan davetiyeyle bir anda kendilerini büyük bir organizasyonun içinde bulduklarını belirtti.

Bütün Türk halkıyla, milletiyle gurur duyduğunu ifade eden Güneş, şunları kaydetti: "Biz şehit eşleri, gaziler bizi asla yalnız bırakmayacağınızı anladık. Biz en fazla 50 kişilik bir arkadaş grubuyla, evimizde Doğan'a sünnet elbisesi giydirip, ağabeyinin isteği üzerine hatırası kalsın diye bir sünnet düğünü yapacaktık. Nasıl olduğunu anlamadım. Sosyal medyadan yapılan yorumları duyuyorum, gerçekten inanamıyorum. Çok güzel şeyler yazıldı. Farklı bir acı yaşıyoruz, bu ülkeyi çok seviyoruz o nedenle de acımızı dile getirmek istemiyoruz."

Eşinin şehit olmadan önce, sünnet düğünü için gün almasına rağmen oğlunun küçük bir rahatsızlığı nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Güneş, "Eşime sünnet düğününü görmek nasip olmadı, Allah böyle istedi." dedi.

BABASININ CENAZESİNDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Atilla Güneş, tedavi gördüğü GATA'da 22 Aralık 2015'te şehit düşmüştü. Doğan Güneş, şehit için Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında düzenlenen cenaze törenine babasının kıyafetiyle katılarak gözyaşı dökmüştü.

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