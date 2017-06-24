Şehit oğlunun bayramını mezarı bağında kutladı

Adana'da 2 yıl önce şehit olan polis oğlunun kabrini ziyaret eden şehit annesi Fadime Derindere, oğlunun mezarı yanında yere oturarak dakikalarca gözyaşı döküp dua etti.

Adana'da 2 yıl önce şehit olan polis oğlunun kabrini ziyaret eden şehit annesi Fadime Derindere, oğlunun mezarı yanında yere oturarak dakikalarca gözyaşı döküp dua etti.

Polis memuru İbrahim Derindere, 8 Eylül 2015 günü Iğdır Dilucu Sınır Kapısına mesai arkadaşlarıyla servis minibüsünde giderken koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola önceden döşedikleri bombayı patlatması sonucu 13 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Memleketi Adana'da Buruk Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Derindere'nin ölümünün üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen annesi Fadime Derindere'nin gözyaşları hiç dinmedi. Anne Derindere oğlunun şehitlikteki mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarı yanındaki kilit taşının üzerine oturan anne dakikalarca burada dua okuyup gözyaşlarına boğuldu. Dua bittikten sonra yerden kalkan anne oğlunun mezar taşına sevip öperek bayramını kutladı.



"OĞLUM SANKİ BİR MELEKTİ, UÇTU GİTTİ"

Şehit annesi Derindere, "Allah mekanını cennet etsin. Allah ondan razı olsun. Sanki bir melekti uçtu gitti. Kuzum bambaşka bir çocuktu, evliydi. Bir kızı vardı. Allah'ım o teröre lanet etsin. Bizim çocuklarımız su gibi aktılar gittiler. Ben hakkımı helal ediyorum o da bana hakkını helal etsin. Tüm şehitlerin ruhu şad olsun" diye gözyaşlarına boğuldu.

Oğlu olmadan bu ikinci Ramazan Bayramı olduğunu çok zor geçtiğini söyleyerek "Kuzum benim temiz oğlum ciğerim" diyerek mezar taşını öptü.

(Fatih Keçe-Erdal Can İçelli/İHA)