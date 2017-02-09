09.02.2017 17:05 Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

Suriye'nin El-Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nu annesi şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı. Suriye'nin El-Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nu annesi şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı.

Suriye'nin El-Bab kentinde yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda dün terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun naaşı cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Cami'ne getirildi. Burada oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılan Anne Maksude Koçoğlu, "Sen beni hiç üzmedin, rabbim de seni hiç üzmeyecek aslanım" diyerek gözyaşı döktü. Bir süre evladının tabutu başında gözyaşı döken anne Koçoğlu, oğlunun fotoğrafı karşısında, "Ağlamıyorum, o hep bana selam verirdi. Ben de ona selam vereceğim" diyerek asker selamı verdi. Şehit üsteğmenin cenaze namazını ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Üsteğmen Koçoğlu, Hisarcık Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, askeri erkan, emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)

