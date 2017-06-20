Şehit mezarları gün yüzüne çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda Çanakkale Savaşları'nda şehit olmuş askerlerin gerçek şüheda kabristanları gün yüzüne çıktı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda Çanakkale Savaşları'nda şehit olmuş askerlerin gerçek şüheda kabristanları gün yüzüne çıktı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca gazi köylerde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri vasıtasıyla 520 bin metrekare alanda diri örtü temizliği, ot biçme, ağaç budama ve öğütme işi gerçekleştirildi. Söz konusu iş kapsamında tarihi alanda bulunan Mübarekdere Şehitliği, Kılıçdere Şehitlikleri, Kanlıköprüderesi Şehitliği, Keklikdere Şehitliği, Hilalsırtı Şehitliği, Eroğlusırtı Şehitliği, Eskideğirmendere Şehitliği, Kiremitdere Şehitliği, Aslantepe Şehitliği, Gözetlemetepe Şehitliği olmak üzere 11 şehitlikte, Yıldız Tabyası, Domuzdere Tabyası'nda, Akbaş Kalesi'nde ve 4 taşınmaz kültür varlığında yüzey temizliği, ağaç budama ve öğütme işi gerçekleştirildi.

Gazi köylerde bulunan kooperatifler vasıtasıyla yürütülen çalışmalarda Çanakkale Savaşları'nda şehit olmuş askerlerin gerçek şüheda kabristanları ortaya çıktı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yapılan diri örtü temizliği çalışmaları sonrasında söz konusu alanlar ile ilgili yüzey araştırmaları devam edecek.

