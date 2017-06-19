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Şehit memleketine uğurladı
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Şehit memleketine uğurladı

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları uçağı ile memleketi Konya'ya uğurlandı.

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları uçağı ile memleketi Konya'ya uğurlandı.
Dün, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol (31) şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.
Şehit Erol'un naaşı Tunceli'den Elazığ'a getirilerek havalimanında tören düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel katıldı.

SAYGI DURUŞU İLE BAŞLAYAN TÖRENDE, ŞEHİDİN ÖZ GEÇMİŞİ OKUNDU
Törende konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, "Şehitlik hakka yürümenin en güzel şeklidir. Ülkemizin her karış toprağında devletin gücünü ve otoritesini tesis etmek için çalışan güvenlik güçlerimiz teröristlerce şehit edilmektedir. Bu mertebeye ulaşanlar peygamber efendimize komşu olacaklardır. Bizler devlet olarak, devletin bekası ve geleceği için canını feda eden kahraman şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri için her türlü fedakarlığı yapmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terörle mücadele verdiğimiz şehitler, ülkemizin birlikte ve beraberliğini sağlamaktaki kararlılığımızı etkilemeyecek, aksine daha sıkı bir şekilde kendimize kenetlenerek bu zor günleri aşacağımızı ifade etmek isterim" dedi.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı uçağa götürüldü. Türk Yıldızları'na ait uçakla Şehit Erol'un naaşı Konya'ya gönderildi.
( Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç/İHA)

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