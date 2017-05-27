Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fethullah Aladağ'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fethullah Aladağ'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Doğubayazıt ilçesi Somkaya köyünde düzenlenen cenaze törenine Ağrı Valisi Musa Işın, İlçe Kaymakamı Ulaş Akhan ve ilçe Müftüsü Turan Kancura katıldı. Şehit güvenlik korucusu Aladağ'ın cenazesi Van'dan helikopterle Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyündeki köy mezarlığına getirildi. Aladağ'ın yakınları Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdiler. Gözyaşlarına boğulan şehit yakınlarını askeri personel ve köylüler sakinleştirmeye çalıştı. İlçe Müftüsü Mehmet Turan Kancura'nın cenaze namazının kılınması ve okunan duaların ardından şehit Aladağ'ın naaşı defnedildi.

(Ahmet Genç/İHA)