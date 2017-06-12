Şehit korucu gözyaşları arasında toprağa verildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı (43) için tören düzenlendi. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayat, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşının katafalka konulup, öz geçmişinin okunmasıyla başlayan tören, dua okunmasıyla sona erdi. Şehidin naaşı, Kışla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Defin işlemlerin ardından Şırnak Valisi Su, Türk bayrağını öperek, şehit güvenlik korucusunun oğlu Metehan Avcı'ya teslim etti. Vali Su, "Senin baban bu bayrak için şehit oldu. Bu bayrağı sen takip edeceksin, devam edeceksin. Bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımızı öpüyorum" dedi. Şehidin oğlu da bayrağı öpüp başına koydu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Avcı, 1995 yılında Gabar Dağı'nda ve 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatılan Şırnak merkezde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmış ve iyileşir iyileşmez görevinin başına dönmüştü.

