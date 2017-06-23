Şehit komutanın anısına özel klip

Yaşanan kaza Türkiye'yi yasa boğarken, Türk Silahlı Kuvvetleri, YouTube hesabından Tümgeneral Aydoğan Aydın ile ilgili bir video paylaştı.

Hazırlanan videoda "Gün Aydın Olmaz Bu Gece" başlıklı bir şiir okunuyor ve aynı zamanda videoda Aydın'ın görüntüleri ve fotoğrafları da yer alıyor.

TSK tarafından hazırlanan videoda şehit olan Tümgeneral Aydın ile ilgili ayrıca şu ifadeler paylaşıldı:

"Tümg. Aydoğan AYDIN 1987 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Özel Kuvvetler'de tim ve tabur komutanlığı görevlerini icra etti. Irak kuzeyine operasyonların çoğunda yer aldı. 1997-1998 yıllarında Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında tim komutanıyken bir ara kendisinden ve timinden irtibat kesilmişti. Ümitler kesilmişti ki bir anda timiyle çemberi yararak ve PKK'lı hainlerden birçoğunu etkisiz hale getirerek geri gelmişti. Şehidimiz Tümen Komutanı Tümg. Aydoğan AYDIN Kayseri Komando Tugay Komutanlığı esnasında hiç Kayseri'de kalamadı desek yeridir. Cizre'deydi, Diyarbakır SUR'daydı, Mardin Nusaybin'deydi, İKİYAKALAR Dağlarındaydı . Şerefsiz hainleri kazdıkları çukurlarına gömmüştü, kahraman silah arkadaşlarıyla beraber. O ve kahraman silah arkadaşları her yerdeydi. İKİYAKALAR Dağlarında ve KATO'da ve daha bir çok belalı bölgede destan yazdı. İKİYAKALAR Dağları bölgesinde 2015 yılında yürütülen operasyonların tamamında Tugayının birlikleri ile beraber kahramanca mücadele etti. Karda soğukta, yağmurda geçti hayatları. Hiç yılmadı, morali hep yüksekti. O'nun tek derdi vardı, VATANI… Mekanınız Cennet olsun. Allah senden ve kahraman silah arkadaşlarından razı olsun…"