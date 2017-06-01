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Şehit komutandan duygulandıran şiir
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Şehit komutandan duygulandıran şiir

Şırnak'ta düşen helikopterde bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın üsteğmen iken kaleme aldığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiir duygulandırdı.

Şırnak'ta düşen helikopterde bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın üsteğmen iken kaleme aldığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiir duygulandırdı.
Şırnak'ın Şenoba bölgesinde AS 532 COUGAR tipi helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda düşmesi ile içinde bulunan 13 personel şehit oldu. Şehit olan askerler arasında bulunan Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında üsteğmen iken yazdığı şiir duygulandırdı. Şehit olan Tümgeneral Aydın'ın 1992 yılında Topçu Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiiri şöyle:
"Doksan kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz. Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara. Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla. Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla".

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