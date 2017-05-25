Şehit Komutan Fukaha'nın katilleri idam edildi

Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları Komutanı Mazin Fukaha'nın suikastından sorumlu olan 3 kişi idam edildi.

Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları Komutanı Mazin Fukaha'nın suikastından sorumlu olan 3 kişi idam edildi.

Gazze Askeri Savcısı Fadl El-Cudeyli, El-Kassam Tugayları Komutanı Mazin Fukaha'nın suikastından sorumlu katillerin cezasının infaz edildiğini açıkladı. Fukaha'yı şehit eden katillerden Ashraf Abu Leila, Hisham Alaloul ve Abdullah al-Nashar idam edildi.

Gazze'deki askeri mahkeme, geçtiğimiz pazar günü yapılan duruşmada şehit komutan Mazin Fukaha'nın suikast ile öldürülmesi olayına karışan üç kişiyi idama mahkum etmişti.

(Muhammed Rabah /İHA)