Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit kızından ağlatan mektup!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit kızından ağlatan mektup!

DENİZLİ bugün Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör için ağlıyor.

Şehidin cenazesi uçakla kente getirilirken ailesi perişan haldeydi. Havaalanında şehidin naaşına bekleyen eşi ile 3 kızının yürek burkan görüntüleri kameralara yansıdı. Emin Güngör'ün 15 yaşındaki kızının babasına hitaben yazdığı mektup ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken okuyan herkesi gözyaşlarına boğdu.

40 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör geride acılı bir eş ve üç kızını bıraktı. Kızlarının en büyüğü Miraç 15 yaşında, Sonay 14'ünde , Ceylin ise henüz 9 yaşında. Türkiye'yi ağlatan mektup şehidin büyük kızı Miraç'tan geldi.

Havaalanında babasını karşılamaya en önden koşarak giden Miraç, babasının ölüm haberini alınca şu satırları yazdı : "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum. Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, bi asker olda göğsümü gere gere benim kızım asker diyeyim. Bide arada teğmen Miraç diye seslenirdin nasıl gaza gelirdim anlatamam.

BU KADAR ŞEREFSİZ VARKEN NİYE SEN?

-"Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki herşey bi kabustan ibaret senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı. Niye bu kadar erken, isyan etmek istemiyorum ama ülke de bu kadar şerefsiz varken niye sen."

ÇOK CANIN YANDI MI BABA

- Benim artık koşulsuz şartsız güvenebilceğim bi erkek yok hayatımda. Ya da kapı gibi babam var bana bişey olmaz diyemiycem. O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek istiyorum. Baba çok mu yandı canın, çok mu can çekiştin.

AÇMAYACAĞINI BİLE BİLE ARADIM

Ben dün açmıycağını bildiğim telefonunu aradım, görmüyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor sanki yine arıycam yeni paylaştığım fotoğrafa laf edeceksin, yaptığım makyaja, giydiğim kıyafete huysuzlanıcaksın. Yine telefonla çok oynamama kızıcaksın.

SENİ ÇOK SEVİYORUM

Baba umarım kalbini kıran bi söz söylememişimdir. Seni çok seviyorum biliyorsun demi çok seviyoruz. Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum.

GECE ÇOK ÇIĞLIK ATTIM

O kağıdı mezarına mı bıraksam yoksa bende mi kalsa bilmiyorum. Hayalim gelince boynuna atlayıp vermekti. Olmadı. Ve hakkını yiyenlerin vicdanını rahatlatmak için yapmacık üzüntüleri ayrı bi olay. Bunun öbür dünyası var baba üzme kendini. Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne belki sesim sana ulaşır diye. (Biricik kızın.)

AİLESİ HAVAALANINDA KARŞILADI

Şehit Emin Güngör'ün cenazesi Denizli'ye getirilirken ailesi havaalanında böyle karşıladı. Şehidin naaşı, bugün Acıpayam'da düzenlenecek törenin ardından Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
800 metre yarışında görünmez kaza
Bulgaristan'da sığınmacı karşıtlığı yükseliyor
Deprem bölgesinde kar yağışı başladı
Bombalı saldırıdaki kamyonu temin edilen terörist yakalandı
Antalya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Köprü kamyonun ağırlığını kaldıramadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD Fetullah Gülen'i iade edecek iddia bomba yerden!
ABD Fetullah Gülen'i iade edecek iddia bomba yerden!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş anket cevabı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş anket cevabı!
Galatasaray'a Kayserispor şoku! 2-1
Galatasaray'a Kayserispor şoku! 2-1
Adil Gür'den referandum tahmini!
Adil Gür'den referandum tahmini!
TBMM milyonları ilgilendiren teklif için mesai yapacak
TBMM milyonları ilgilendiren teklif için mesai yapacak
İtalya ve Rusya'dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya'dan uzaya yatırım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
800 metre yarışında görünmez kaza
800 metre yarışında görünmez kaza
Bulgaristan'da sığınmacı karşıtlığı yükseliyor
Bulgaristan'da sığınmacı karşıtlığı yükseliyor
Deprem bölgesinde kar yağışı başladı
Deprem bölgesinde kar yağışı başladı
Bombalı saldırıdaki kamyonu temin edilen terörist yakalandı
Bombalı saldırıdaki kamyonu temin edilen terörist yakalandı
Antalya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Antalya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Köprü kamyonun ağırlığını kaldıramadı
Köprü kamyonun ağırlığını kaldıramadı
Soner Arıca'dan 14 Şubat pozu!
Soner Arıca'dan 14 Şubat pozu!
Polis memuru ölümden döndü
Polis memuru ölümden döndü
'Taraftarların tepkisini...'
'Taraftarların tepkisini...'
Şehit kızından ağlatan mektup!
Şehit kızından ağlatan mektup!
İkinci yarının lideri Trabzonspor
İkinci yarının lideri Trabzonspor
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English