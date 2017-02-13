Şehit kızından ağlatan mektup!

Şehidin cenazesi uçakla kente getirilirken ailesi perişan haldeydi. Havaalanında şehidin naaşına bekleyen eşi ile 3 kızının yürek burkan görüntüleri kameralara yansıdı. Emin Güngör'ün 15 yaşındaki kızının babasına hitaben yazdığı mektup ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken okuyan herkesi gözyaşlarına boğdu.

40 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör geride acılı bir eş ve üç kızını bıraktı. Kızlarının en büyüğü Miraç 15 yaşında, Sonay 14'ünde , Ceylin ise henüz 9 yaşında. Türkiye'yi ağlatan mektup şehidin büyük kızı Miraç'tan geldi.

Havaalanında babasını karşılamaya en önden koşarak giden Miraç, babasının ölüm haberini alınca şu satırları yazdı : "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum. Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, bi asker olda göğsümü gere gere benim kızım asker diyeyim. Bide arada teğmen Miraç diye seslenirdin nasıl gaza gelirdim anlatamam.

BU KADAR ŞEREFSİZ VARKEN NİYE SEN?

-"Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki herşey bi kabustan ibaret senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı. Niye bu kadar erken, isyan etmek istemiyorum ama ülke de bu kadar şerefsiz varken niye sen."

ÇOK CANIN YANDI MI BABA

- Benim artık koşulsuz şartsız güvenebilceğim bi erkek yok hayatımda. Ya da kapı gibi babam var bana bişey olmaz diyemiycem. O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek istiyorum. Baba çok mu yandı canın, çok mu can çekiştin.

AÇMAYACAĞINI BİLE BİLE ARADIM

Ben dün açmıycağını bildiğim telefonunu aradım, görmüyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor sanki yine arıycam yeni paylaştığım fotoğrafa laf edeceksin, yaptığım makyaja, giydiğim kıyafete huysuzlanıcaksın. Yine telefonla çok oynamama kızıcaksın.

SENİ ÇOK SEVİYORUM

Baba umarım kalbini kıran bi söz söylememişimdir. Seni çok seviyorum biliyorsun demi çok seviyoruz. Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum.

GECE ÇOK ÇIĞLIK ATTIM

O kağıdı mezarına mı bıraksam yoksa bende mi kalsa bilmiyorum. Hayalim gelince boynuna atlayıp vermekti. Olmadı. Ve hakkını yiyenlerin vicdanını rahatlatmak için yapmacık üzüntüleri ayrı bi olay. Bunun öbür dünyası var baba üzme kendini. Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne belki sesim sana ulaşır diye. (Biricik kızın.)

AİLESİ HAVAALANINDA KARŞILADI

Şehit Emin Güngör'ün cenazesi Denizli'ye getirilirken ailesi havaalanında böyle karşıladı. Şehidin naaşı, bugün Acıpayam'da düzenlenecek törenin ardından Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.