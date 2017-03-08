Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit Kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na 'hayır' yanıtı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit Kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na 'hayır' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesini ziyaret etmek istedi, ancak baba Asım Safitürk bu isteği geri çevirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesini ziyaret etmek istedi, ancak baba Asım Safitürk bu isteği geri çevirdi.
Mardin'in Derik Kaymakamı görevini yürüten Muhammed Fatih Safitürk, 4 ay önce terör örgütü PKK'nın makamına koyduğu bombanın patlaması ile şehit olmuştu. Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve binlerce vatandaş katılmıştı.
'Hayır' mitingi için Sakarya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Safitürk ailesini ziyaret etmek istedi. Ancak baba Asım Safitürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmedi. Baba Asım Safitürk konuyla ilgili İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı bu şekilde muhatap olmak istemediğini söyleyen Safitürk, "Ben bir vatandaşım. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi başkanıdır. Gelecekte Türkiye'nin başbakanlığına adaydır. O yerinde olduğunun idrakinde olsaydı, ben beklerdim oğlumun cenaze gününde gelsin. Memleketimizin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları, devlet erkanı yanımdaydı ama gelecekte başbakan olacak ana muhalefet partisinin liderinin biz cenazede göremedik. Aradan 4 ay geçiyor duyduk ki Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da miting konuşması yapacak, milleti 'hayır' demeye ikna etmek için geliyor, benle de görüşecek. Görüşme neticesi meydanda beni rant olarak kullanacak. Ben bunu kabul etmedim. 'İlla ısrarla ziyaret etmek istiyor' dediler. 'Bir şartla kabul ederim' dedim. 'Ben bu zamana kadar Hayır oyu kullanalım diyordum. Bundan sonra vazgeçtim. Vatan, millet, bayrak, şehitlerin olmaması için bizde evet diyeceğiz' derse kabul ederim" dedi.
Bu ziyaretin takiyeden başka bir şey olmadığını ifade eden Safitürk, "Ben bu şekilde Kemal bey ile karşılaşmak istemezdim ama buna kendisi kapı açmıştır. Bir şey daha tavsiye ediyorum ona. Kemal bey memleket, millet adamıdır. Lütfen memleket içinde muhalefet yaparken, iktidar ile istediği gibi mücadele yapsın. Milleti ikna etsin başbakan olsun ama dış güçlere karşı lütfen mücadelede ayrımcılık yapmasın. Sıra sıra tabutlarda şehitler gelirken, bu işin başında olan Ahmet Türk cezaevinden çıkınca anında ziyaret ediliyor. Memleketimin, milletimin hesabına çalışan, vatan evladı kaymakamım şehit oluyor, Kemal beyin biz 4 ay sonra geleceğini duyuyoruz. Benim için takiyeden başka bir şey değildir" diye konuştu.
(İsmail Gündüz - Refik Fidan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan: Mevcut sistem istikrarı tehdit ediyor!
Siirt'te mühimmat ele geçirildi
Olaylı yürüyüş
4 yıl sonra gelen mutluluk
Eski eşini öldüren zanlıya çocuklarından tepki
Alman polisi çocuk katili için alarma geçti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)
Merkel'den vekillere Türkiye uyarısı!
Merkel'den vekillere Türkiye uyarısı!
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
İsrail'den Türkiye itirafı: Biz de hata yaptık
İsrail'den Türkiye itirafı: Biz de hata yaptık
Metrobüslerde yeni dönem başlıyor
Metrobüslerde yeni dönem başlıyor
Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem uçağa binmeden önce...
Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem uçağa binmeden önce...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan: Mevcut sistem istikrarı tehdit ediyor!
Erdoğan: Mevcut sistem istikrarı tehdit ediyor!
Siirt'te mühimmat ele geçirildi
Siirt'te mühimmat ele geçirildi
Olaylı yürüyüş
Olaylı yürüyüş
4 yıl sonra gelen mutluluk
4 yıl sonra gelen mutluluk
Eski eşini öldüren zanlıya çocuklarından tepki
Eski eşini öldüren zanlıya çocuklarından tepki
Alman polisi çocuk katili için alarma geçti
Alman polisi çocuk katili için alarma geçti
Hayatını ailesine adadı
Hayatını ailesine adadı
'Türkiye'nin rejimle ilgili attığı bir adım yoktur'
'Türkiye'nin rejimle ilgili attığı bir adım yoktur'
'Olympiakos ile keşke finalde karşılaşsaydık'
'Olympiakos ile keşke finalde karşılaşsaydık'
'Aslında ana muhalefet lideri...'
'Aslında ana muhalefet lideri...'
Acun'dan Sibel Can'a jest
Acun'dan Sibel Can'a jest
Muş'ta 7 terörist yakalandı
Muş'ta 7 terörist yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English