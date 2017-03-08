Şehit Kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na 'hayır' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesini ziyaret etmek istedi, ancak baba Asım Safitürk bu isteği geri çevirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesini ziyaret etmek istedi, ancak baba Asım Safitürk bu isteği geri çevirdi.

Mardin'in Derik Kaymakamı görevini yürüten Muhammed Fatih Safitürk, 4 ay önce terör örgütü PKK'nın makamına koyduğu bombanın patlaması ile şehit olmuştu. Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve binlerce vatandaş katılmıştı.

'Hayır' mitingi için Sakarya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Safitürk ailesini ziyaret etmek istedi. Ancak baba Asım Safitürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmedi. Baba Asım Safitürk konuyla ilgili İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı bu şekilde muhatap olmak istemediğini söyleyen Safitürk, "Ben bir vatandaşım. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi başkanıdır. Gelecekte Türkiye'nin başbakanlığına adaydır. O yerinde olduğunun idrakinde olsaydı, ben beklerdim oğlumun cenaze gününde gelsin. Memleketimizin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları, devlet erkanı yanımdaydı ama gelecekte başbakan olacak ana muhalefet partisinin liderinin biz cenazede göremedik. Aradan 4 ay geçiyor duyduk ki Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da miting konuşması yapacak, milleti 'hayır' demeye ikna etmek için geliyor, benle de görüşecek. Görüşme neticesi meydanda beni rant olarak kullanacak. Ben bunu kabul etmedim. 'İlla ısrarla ziyaret etmek istiyor' dediler. 'Bir şartla kabul ederim' dedim. 'Ben bu zamana kadar Hayır oyu kullanalım diyordum. Bundan sonra vazgeçtim. Vatan, millet, bayrak, şehitlerin olmaması için bizde evet diyeceğiz' derse kabul ederim" dedi.

Bu ziyaretin takiyeden başka bir şey olmadığını ifade eden Safitürk, "Ben bu şekilde Kemal bey ile karşılaşmak istemezdim ama buna kendisi kapı açmıştır. Bir şey daha tavsiye ediyorum ona. Kemal bey memleket, millet adamıdır. Lütfen memleket içinde muhalefet yaparken, iktidar ile istediği gibi mücadele yapsın. Milleti ikna etsin başbakan olsun ama dış güçlere karşı lütfen mücadelede ayrımcılık yapmasın. Sıra sıra tabutlarda şehitler gelirken, bu işin başında olan Ahmet Türk cezaevinden çıkınca anında ziyaret ediliyor. Memleketimin, milletimin hesabına çalışan, vatan evladı kaymakamım şehit oluyor, Kemal beyin biz 4 ay sonra geleceğini duyuyoruz. Benim için takiyeden başka bir şey değildir" diye konuştu.

(İsmail Gündüz - Refik Fidan /İHA)