Şehit Kaymakam Safitürk davası ertelendi

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı dava 19 Haziran'a ertelendi.

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı dava 19 Haziran'a ertelendi.

Mardin'de Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması saat 14.00'te başladı. 15 sanığın yargılandığı dava duruşması yaklaşık 7 saatin ardından 19 Haziran'a ertelendi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci hazır bulundu. Çeşitli illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Duruşmayı takip etmek için Mardin'e gelen şehidin babası Asım Safitürk, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile birlikte duruşmayı izledi.

İddianamede, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede yer alan "Önemli tespitler" kısmında, "Olay yerinde yapılan incelemelerde Safitürk'ün makamının karşısında bulunan tuvalet giderinde 10 santimetre altta ışığı yanar vaziyette dışarıdan çok düğmeli olduğu görülen kumanda (verici) olduğu değerlendirilen antenli cihaz bulunmuştur. Güvenlik kameraları görüntülerinde yapılan incelemede binanın arka kısmını çeken kameranın güncel saatten 4 dakika kadar geri olduğu tespit edilmiştir. Makam odasının bulunduğu katın tuvaletinden patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra bir çift eldivenin atıldığı görülmüştür. Suikast eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin saldırının hemen sonrasında tuvaletin camından attıkları eldivenler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Saldırıda, terör örgütü adına asıl üst kontrol görevini zabıta görevlisi Vedat Erol'un yaptığı ifade edilen iddianamede, saldırıya ilişkin şüphelilerin birbirini psikolojik olarak motive ettiği vurgulandı.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)