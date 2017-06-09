Şehit Halisdemir'in babası Cumhurbaşkanı'nı davet etti

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı Ömer Halisdemir'in adına yapılan ilkokul ve ortaokulun açılışına davet etti.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı Ömer Halisdemir'in adına yapılan ilkokul ve ortaokulun açılışına davet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında bulunan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve İl Başkanı Emrah Özdemir'in de eşlik ettiği Çalık, Halisdemir'in kabri başında dua etti. Çalık kabir ziyaretinin ardından Ömer Halisdemir'in baba evine geçerek babası Hasan Hüseyin Halisdemir, abisi Doğan ve kardeşi Soner Halisdemir'e başsağlığı diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, baba Halisdemir'e, "Cumhurbaşkanımızın selamın getirdim. Seni en yakın zamanda seni külliyede ağırlayacak" dedi.

Baba Halisdemir ise, "Yakında okulumuz açılacak. Sizi ve Cumhurbaşkanımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'miz de 15 Temmuzda ortalığı kana bulamak isteyen Fetullahçı terör örgütünün yapmış olduğu saldırıda milletimizin gayreti, kahramanlığı hepimiz için tarih yazacak bir destan. Bu tarihi yazan bu destanı yazan kahramanlarımızı şükranla anıyoruz. Kahramanlık destanını 15 Temmuzdan önce yzan şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. 15 Temmuz bizim için çok önemli bir tarih. Tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir ülkeyiz. Yaklaşık 94 yıldır Türkiye Cumhuriyetinde birçok darbelerle karşı karşıya kalmıştı. Bu darbelerin içerisinde ilk kez gazilerimizin, şehitlerimizin ve milletimizin kahramanlığıyla 15 Temmuzu aydınlığa çıkararak kahramanlığa imza attılar. Bugün o destanın sembolik kahraman ismi Ömer Halisdemir'i mekanında ziyaret ediyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'e bir kez daha şükranlarımı sunuyor, ülkemizi terör örgütünün elinden kurtardığı için rahmetli Fadimana Halisdemir annemize de Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Çalık ayrıca Niğde'nin talebi olan havaalanı ile ilgili Başbakan Binalı Yıldırım'a ileteceğini söyledi.

(Mücahit Bilgi/İHA)