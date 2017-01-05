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Şehit haberleriyle yürekleri dağlandı!
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Şehit haberleriyle yürekleri dağlandı!

Musa Can ve Fethi Sekin'in acı haberi ailelerine ulaştı. Musa Can'ın kız kardeşi, acı haberle yıkılırken şehit polis memuru Fethi Sekin'in eşi ise sinir krizleri geçirdi.

İZMİR'deki hain saldırıda şehit düşen zabıt katibi Musa Can'ın kız kardeşi acı haberi adliyede aldı. Son kurşununa kadar teröristlerle çatışan ve orada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ise olayı öğrendikten sonra fenalaştı.

İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.

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Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in acı haberi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin'e verildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğ'dan oğlunun şahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaşadı.

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Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.
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